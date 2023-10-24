تشكيل أبطال أوروبا – مودريتش أساسي ضد براجا

يتواجد لوكا مودريتش في التشكيل الأساسي لفريقه ريال مدريد ضد سبورتنج براجا.

ويستضيف براجا في ملعبه نظيره ريال مدريد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فران جارسيا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: لوكا مورديتش- جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بست نقاط يليه نابولي بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن براجا وأخيرا يونيون برلين بدون أي نقطة.