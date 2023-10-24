تشكيل أبطال أوروبا – مودريتش أساسي ضد براجا
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 20:32
كتب : FilGoal
يتواجد لوكا مودريتش في التشكيل الأساسي لفريقه ريال مدريد ضد سبورتنج براجا.
ويستضيف براجا في ملعبه نظيره ريال مدريد في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: فران جارسيا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال
في الوسط: لوكا مورديتش- جود بيلينجهام- إدواردو كامافينجا- فيدي فالفيردي
في الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بست نقاط يليه نابولي بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن براجا وأخيرا يونيون برلين بدون أي نقطة.
نرشح لكم
بيب: هالاند سيسجل حتى آخر يوم في حياته مدرب نيوكاسل: لا نستحق الخسارة من دورتموند.. ونحتاج لنفض الغبار عن أنفسنا بيولي: لعبنا 60 دقيقة أفضل من باريس سان جيرمان سيلتيك يحصد نقطته الأولى أمام أتليتكو مدريد في تحدي جماهيره لدعم فلسطين باريس يُسقط ميلان بثلاثية ودورتموند ينتصر على نيوكاسل ويبعثر أوراق مجموعة الموت كسر صيامه بثنائية.. هالاند يمنح مانشستر سيتي العلامة الكاملة انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) يانج بويز.. العلامة الكاملة بالعلامة الكاملة.. برشلونة يهزم شاختار وينفرد بقمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا