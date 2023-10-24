تشكيل النصر - رونالدو ومانى يقودان الهجوم أمام الدحيل.. وغياب بروزوفيتش

يقود الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر خلال مواجهة الدحيل القطري.

ويستضيف النصر نظيره أبها على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

فيما يغيب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بسبب عدم الجاهزية.

وأعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الدحيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - ألكيس تيليس

الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - عبد المجيد الصليهم - أندرسون تاليسكا

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.