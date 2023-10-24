مؤتمر جوارديولا عن تأثير الثلاثية واللعب على عشب اصطناعي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:41

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على مواجهة فريقه المنتظرة ضد يونج بويز السويسري على ملعب من العشب الصناعي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يونج بويز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اللعب على ملعب من العشب الصناعي؟ الاتحاد الأوروبي سمح به وسيكون في حالة جيدة ولذلك تدربنا عليه لنشعر بسرعة الكرة ولكن حالته أفضل من 99% من ملاعب الفرق الكبيرة".

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وتابع "ليس لدي شكوك في جودة جاك جريليش وما قدمه للفريق، صحيح لقد تأخر في الوصول بعض شيء هذا الموسم وهو بحاجة لاستعادة النسق ولكنه سيعود وسنستخدمه وسيساعدنا لأنه يعرف المنافسة الموجودة في مركزه".

وعن تأثير التتويج بثلاثة في الموسم الماضي قال: "نحن نلعب بشكل جيد في جميع المباريات وإلا لم نكن قريبين جدا من توتنام حاليا ولكن حاليا جميع اللاعبين مختلفين لأنك عندما تبدأ الموسم بعد موسم سيء فأن تعطي كل شيء ولكننا لم نكن لنصحب ضمن فرق المقدمة ومحققين الفوز في أول مباراتين بدوري الأبطال إن تكن لدينا العقلية الصحيحة".

وشدد "إيرلنج هالاند لاعب متواضع جدا ولديه العقلية الصحيحة لتسجيل الأهداف ومساعدتنا على تحقيق أهدافنا".

وأضاف "يونج بويز فريق قوي ولديهم لاعبين طوال القامة والفريق مربوط بشكل جيد مع المهاجمين ويهاجمون بشكل قوي خصوصا من الأطراف وفي ملعبهم ومع حضور جماهيرهم ستكون المباراة صعبة".

وأتم "كنا محظوظين لتواجد أكانجي في الموسم الماضي وتحركنا بشكل سريع للتعاقد معه، هو شاب رائع يستطيع أن يلعب في مركزين أو ثلاثة وسعيد بالعمل معه".

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة بعد أن فاز في أول مباراتين على لايبزج ورد ستار بينما حقق يونج بويز نقطة واحدة.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا يانج بوزي
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