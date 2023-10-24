مؤتمر مدرب سيمبا: كنا ندا قويا لـ الأهلي.. الآن الأندية ستحترمنا أكثر

شدد روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على أن فريقه كان في حاجة للمزيد من الجهد وترجمة الفرص إلى أهداف لتخطي عقبة الأهلي.

شدد روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني على أن فريقه كان في حاجة للمزيد من الجهد وترجمة الفرص إلى أهداف لتخطي عقبة الأهلي.

وكان الأهلي قد حسم التعادل في مواجهة الذهاب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأحمر بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وقال أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي وخلقنا العديد من الفرص. هدفنا كان الترشح ولكن في كرة القدم أحيانا لا تحقق كل ماتريده".

وأضاف "سجلنا هدف التقدم ولكننا كنا نحتاج المزيد خاصة أننا أمام فريق قوي وعلى ملعبه ووسط جماهير. أهنئ اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به".

وواصل "الآن الأندية ستحترم سيمبا أكثر فما حدث الموسم الماضي وما قدمناه في الدوري كان رائعا ولعبنا كرة مميزة وشاملة والمستويات أصبحت متقاربة مع الأندية الإفريقية".

وأتم "أعتقد أن ما حدث اليوم كان جيدا للكرة الإفريقية. تعادلنا في ملعبنا وفي القاهرة و الأمور كانت متكافئة أمام الأهلي".

وقدّم جمهور الأهلي دعما للشعب الفلسطيني بداية من التبرع بالدم بالتعاون بين الأهلي ووزارة الصحة التي دفعت بست سيارات خارج الملعب، ثم هتافات تضامن مع فلسطين قبل وأثناء المباراة.

وأهدر الأهلي عددا من الفرص السهلة طوال اللقاء قبل أن يستقبل هدفا عن طريق ساديو كانوتيه في الدقيقة 68.

وحافظ كهربا على حظوظ تأهل الأهلي بتسجيل التعادل في الدقيقة 76 بعد عرضية علي معلول.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة صنداونز وبترو أتليتكو لمواجهته في نصف نهائي الدوري الإفريقي.