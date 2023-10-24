"روبينيو الصغير وشبيه ديدا".. تفاصيل عشق مبابي لميلان

كشفت فايزة العماري كواليس تعلق نجلها بتشجيع ميلان الإيطالي خلال فترة طفولته وذلك قبل مواجهة الفريقين.

ويحل ميلان ضيفا على باريس سان جيرمان غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقالت العماري عبر "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: " كان منغمسا في تشجيع ميلان منذ البداية. عند عودته إلى المنزل، كان يتحدث فقط عن ميلان. إذا خسر ميلان ، يمكنه رمي جهاز التحكم عن بعد على التلفزيون".

وأضافت "كان يرتديها للتدريب وحتى للنوم. ولكن مثل كثيرين آخرين: ريال مدريد ، فرنسا ، باريس سان جيرمان ، مانشستر يونايتد ل CR7. كان يحب المهاجمين الكبار، لكنه كان بإمكانه أيضا ارتداء قميص فراي من رين".

وأتمت "إذا أخبرونا قبل خمسة عشر عاما أنه سيكون نجم باريس سان جيرمان وميلان ، فلن نصدق ذلك أبدا. بدلا من ذلك، هذا بالضبط ما حدث".

وأثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بين وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مبابي خلاله وهو شابا يرتدي قميص ميلان، ما أشعل حماسة مشجعي الروسونيري قبل خوض المواجهة المرتقبة.

فيما أوضح أنطونيو ريكاردي أحد أصدقاء مبابي "أخبرني كيليان أن ميلان كان جزءا من خططه ، ولكن في نهاية مسيرته. كان يمزح للأسف. لا أحد هناك تقريبا يستطيع تحمل تكاليفه الآن".

وعن ارتدائه قميص ميلان عندما كان طفلا كشف: "أعطيناه إياه لأننا أطلقنا عليه اسم روبينيو الصغير. لكنني كنت أضايقه بإخباره أنه يشبه ديدا".

النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما واصل تألقه مع العملاق الباريسي هذا الموسم، حيث سجل تسعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أول 10 مباريات له.

ويتصدر نيوكاسل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، ويليه ميلان برصيد نقطتين ثم دورتموند بنقطة واحدة.