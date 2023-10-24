انتهت أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (3) بايرن ميونيخ.. انتصار بافاري
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وبايرن ميونيخ التي تقام في ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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نهاية المباراة بانتصار بايرن بثلاثة أهداف لهدف.
ق79: جووووووووول ثااالث لبايرن عن طريق جمال موسيالا.
ق75: جووووول ثااان لبايرن من هاري كين.
ق60: رأسية من لوكاس توريرا ارتطمت في الشباك من الخارج.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق29: جووووووول التعادل لجالاتا سراي عن طريق ماورو إيكاردي.
ق8: جوووول أوووول لبايرن عن طريق كومان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.
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