انتهت أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (3) بايرن ميونيخ.. انتصار بافاري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وبايرن ميونيخ التي تقام في ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بانتصار بايرن بثلاثة أهداف لهدف.

ق79: جووووووووول ثااالث لبايرن عن طريق جمال موسيالا.

ق75: جووووول ثااان لبايرن من هاري كين.

ق60: رأسية من لوكاس توريرا ارتطمت في الشباك من الخارج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق29: جووووووول التعادل لجالاتا سراي عن طريق ماورو إيكاردي.

ق8: جوووول أوووول لبايرن عن طريق كومان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.