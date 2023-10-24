تشكيل دوري الأبطال – مزراوي أساسي مع بايرن ضد جالاتا سراي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن مونيخ ضد شالكة

يتواجد نصير مزراوي في التشكيل الأساسي لفريقه بايرن ميونيخ ضد جالاتا سراي اليوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على جالاتا سراي في ملعب ترك تيليكوم آرينا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتعد هذه هي أول مرة يشارك فيها اللاعب المغربي مع بايرن منذ عودته من التوقف الدولي مصابا بالإضافة للتحقيق معه عقب دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له من قبل قوات الاحتلال.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: سفين أولريخ

في الدفاع: ألفونسو ديفيز- كيم مين جاي- ماتياس دي ليخت- نصير مزراوي

في الوسط الدفاعي: كونراد لايمر- جوشوا كيميتش

في الوسط الهجومي: كينجسلي كومان- جمال موسيالا- ليروي ساني

في الهجوم: هاري كين

ويتصدر بايرن المجموعة بست نقاط يليه جالاتا سراي بأربع نقاط ثم كوبنهاجن بنقطة وحيدة وأخيرا مانشستر يونايتد بدون أي نقطة.

بايرن ميونيخ جالاتا سراي أبطال أوروبا نصير مزرواي
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