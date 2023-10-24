بونجاح: رفضت الاحتفال بالـ"هاتريك" من أجل غزة

أرجع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري عدم احتفاله بالأهداف التي سجلها مع ناديه بمواجهة الفيصلي لتضامنه مع القضية الفلسطينية.

وسجل بونجاح 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم السد للفوز على الفيصلي الأردني بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح عبر قنوات "الكاس" القطرية عقب المباراة: "التعثر على ملعبنا كان ممنوعا بالنسبة لنا، وعملنا كمجموعة لتحقيق هذا الفوز الذي نهديه لجماهير السد".

وأضاف "سنعمل على تحقيق نقاط أخرى لمضاعفة رصيدنا، من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أسيا".

وأوضح "رفضت الاحتفال بالأهداف التي سجلتها احتراما للظروف التي تعيشها مدينة غزة، ونحن كمسلمين نساند القضية الفلسطينية، ونترحم على جميع الشهداء".

وفاز السد على ضيفه الفيصلي 6-0 على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وسجل بغداد بونجاح (8 و50 و63) وجونزاالو بلاتا (51) ومصطفى مشعل (52) ويوسف عبد الرزاق (83) أهداف الفوز لصالح السد.

وأكمل الفيصلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط نزار الرشدان في الدقيقة 44 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضا، فوز الشارقة الإماراتي على ضيفه ناساف الأوزبكي 1-0 على ستاد مدينة الشارقة.

وتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لناساف، و4 للسد، في حين بقي رصيد الفيصلي خاليا من النقاط.