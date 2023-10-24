رونالدو يحصد جائزة جديدة في الدوري السعودي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

حصد كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتوج رونالدو بالجائزة بفضل الهدف الرائع الذي سجله أمام ضمك.

وذلك بعد منافسة مع هدف الجزائري أمير سعيود لاعب الرائد في الحزم، وهدف عباس الحسن لاعب الفتح ضد أبها.

أخبار متعلقة:
صلاح يحصد جائزة أفضل لاعبي ليفربول في سبتمبر تعديل موعد المباراة الافتتاحية للجزائر في تصفيات كأس العالم النصر السعودي ينوي الاستفادة من خدمات أوسبينا في دوري أبطال آسيا حمد الله: خلعت قميصي بعد التسجيل أمام القوة الجوية لاستعرض عضلاتي

وتقدم رونالدو لتنفيذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ليسجلها بشكل رائع ويقود فريقه لحصد نقاط المباراة.

هدف النجم البرتغالي كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

بشكل عام، سجل كريستيانو 12 هدفا في 12 مباراة لعبها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة انتهت في الدوري السعودي - الهلال (3)-(1) أهلي جدة تشكيل أهلي جدة - محرز يقود الهجوم أمام الهلال تشكيل الهلال - ميتروفيتش يسعى لمواصلة انطلاقته أمام أهلي جدة الاتفاق السعودي يودع جيسي لينجارد منافس الأهلي المحتمل - نونو سانتو: متفاجىء بهتاف جماهير اتحاد جدة ضدي عبد الله السعيد: أتمنى مشاهدة صلاح وزيزو وأفشة بالدوري السعودي مدرب ميسي السابق: رونالدو مازال الأفضل في العالم
أخر الأخبار
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 2 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة 13 دقيقة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا 21 دقيقة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك