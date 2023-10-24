رونالدو يحصد جائزة جديدة في الدوري السعودي

حصد كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتوج رونالدو بالجائزة بفضل الهدف الرائع الذي سجله أمام ضمك.

وذلك بعد منافسة مع هدف الجزائري أمير سعيود لاعب الرائد في الحزم، وهدف عباس الحسن لاعب الفتح ضد أبها.

وتقدم رونالدو لتنفيذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ليسجلها بشكل رائع ويقود فريقه لحصد نقاط المباراة.

هدف النجم البرتغالي كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

بشكل عام، سجل كريستيانو 12 هدفا في 12 مباراة لعبها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.

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