مؤتمر تشافي: وجود جوندوجان في الملعب لا يقدر بثمن.. وهذا موقف المصابين

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقف المصابين بالفريق من المشاركة في مواجهة شاختار وريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة شاختار الأوكراني غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بعودة العشاء الخاص بإداراتي برشلونة وريال مدريد لأن الاحترام يسود بالفعل بين الفريقين".

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وتابع "نحاول إدخال اللاعبين الصغار مع الفريق شيء في شيء ولكن يجب أن نكون حذرين وأنا فخور جدا بهم واليوم تدرب 12 لاعبا من أكاديمية لاماسيا برفقتنا".

وواصل "أنشيلوتي كان على حق عما قاله حول التحكيم، يجب أن نكون حذرين في اختيار الكلمات لأننا إن لم نفعل ذلك سنتعرض للعقوبات".

وعن الثلاثي الشاب قال: "مارك جويو ولامين جمال وفيرمين لوبيز يتحلون بالتواضع وهذا يجعلهم يتدربون بشكل قوي".

وشدد "أتفهم الصعوبات التي يعاني منها شاختار بسبب الأوضاع في أوكرانيا ومن الصعب عليهم قضاء وقت طويل بعيد عن عائلاتهم ومنازلهم ولكن لديهم داريو سرنا وهو مدرب جيد ويمكنني تسمية الكثير من اللاعبين في شاختار الذين فاجئوني".

وأضاف "نحن سعداء بتواجد إلكاي جوندوجان معنا وبصفاته القيادية ووجوده في الملعب لا يقدر بثمن".

وعن موعد عودة بيدري للمشاركة قال: "نحاول تجنب أي انتكاسات وسنتخذ قرارنا بناء على الأحاسيس واتفقنا منذ اليوم الأول على عودته في التوقيت المناسب".

وأكمل "اللاعبون المصابون غير جاهزين بنسبة 100% لمواجهة الغد ولكن أنا متفائل بعودة أحدهم قبل مباراة السبت".

وأتم "مواجهة شاختار مهمة جدا من أجل التأهل للدور الثاني وسنواجه خصم صعب وديناميكي ولا يخاف ولن تكون مباراة سهلة".

وحقق برشلونة الفوز في أول مباراتين ضد رويال أنتويرب وبورتو.

برشلونة دوري أبطال أوروبا شاختار تشافي هيرنانديز
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