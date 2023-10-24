مؤتمر فيران توريس: برشلونة هو النادي الأصعب لتلعب بصفوفه.. وتشافي يتواجد بجانبي دائما

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

فيران توريس - بورتو ضد برشلونة

شدد فيران توريس لاعب برشلونة على أن فريقه هو الأصعب من حيث الأجواء لتلعب بصفوفه.

ويستعد برشلونة لمواجهة شاختار في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال توريس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا مستعد لخطو خطوة جديدة ولتحم مسؤولية الهجوم، أشعر كأنني رجل عجوز وأقدم النصائح للاعبين باستمرار".

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وعن مارك جويو قال: "لقد فاجئني بالطبع لأن الأمر استغرقه 35 ثانية فقط للتسجيل، في التدريبات جودته كانت واضحة وأنا متأكد من أنه سيساعدنا".

وتابع "تشافي كان متواجدا بجانبي دائما وينصحني ويجعلني ألعب، هو الشخص الذي يعطيني الثقة دائما".

وأضاف "برشلونة هو النادي الأصعب من حيث الأجواء لأنه ناد يجب أن يفوز بجميع الألقاب".

وحقق برشلونة الفوز في أول مباراتين على رويال أنتويرب وبورتو.

برشلونة شاختار دونتسك دوري أبطال أوروبا
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