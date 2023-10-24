النصر السعودي ينوي الاستفادة من خدمات أوسبينا في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

دافيد أوسبينا - كولومبيا

يستهدف نادي النصر السعودي الاستفادة من خدمات حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا خلال منافسات دوري أبطال آسيا الحالية.

وذلك بعد ابتعاده طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة، وإبعاده عن قائمة الفريق في الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية إلى أن النادي أجرى خطوة استباقية تمهيدا لإعادة اللاعب إلى صفوفه من خلال قيد اسمه في نظام الـ TMS الخاص بتسجيل اللاعبين المحترفين، في وقت سابق كإشارة إلى دخوله ضمن الحسابات الفنية للبرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق.

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وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون استفادة النصر من خدمات أوسبينا خلال الجولات الأخيرة من دوري أبطال آسيا، في حال سارت جميع الأمور بشكل طبيعي.

ومن جانبه، أكد لويس كاسترو مدرب النصر يوم الاثنين: "لا أملك معلومة هل بإمكان أوسبينا اللعب معنا في دوري أبطال آسيا أم لا".

وأصبح أوسبينا جاهزا فنيا وبدنيا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مرفقه، وأجرى على إثرها عمليتين جراحيتين.

وتعرض أوسبينا المنضم إلى صفوف النصر في صيف 2022، للإصابة خلال مشاركته مع النصر في مباراته أمام الشباب 14 يناير الماضي.

وأشار نادي النصر حينها إلى أن مدة غيابه ستكون ستة أسابيع، قبل أن يتم الكشف عن امتداد الغياب فترة أطول، ليستمر ابتعاد أوسبينا عن النصر بعد مشاركته 14 مباراة.

النصر دافيد أوسبينا
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