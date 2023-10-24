دوري القسم الثاني ب - إيقاف 8 أشهر وآخر 8 مباريات في عقوبات الجولة الثانية
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 13:44
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثاني بـ عقوبات الجولة الثانية من الدوري.
وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمد عبد الوهاب طبيب النصر لمدة 8 أشهر بالإضافة لغرامة 20 ألف جنيه ولذلك للاعتداء على الحكم بالضرب.
وتقرر إيقاف حازم ممدوح مدرب النصر 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه.
وأوقفت لجنة المسابقات حمودة سمير مدير شؤون اللاعبين بنادي النصر لمدة 8 مباريات مع تغريمه 10 آلاف جنيه.
وأعلنت اللجنة إيقاف أبو العنين شحاتة المدير الفني لهلال مطروح لمدة 4 مباريات وتغريمه 2000 جنيه بسبب السلوك الرياضي تجاه الحكم خلال مباراة فريقه ضد الحمام.
كما تم توقيع غرامة مالية على نادي الهلال قدرها 5 آلاف جنيها وذلك لما بدر من نائب رئيس النادي تجاه الحكم.
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