دوري القسم الثاني ب - إيقاف 8 أشهر وآخر 8 مباريات في عقوبات الجولة الثانية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثاني بـ عقوبات الجولة الثانية من الدوري.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف محمد عبد الوهاب طبيب النصر لمدة 8 أشهر بالإضافة لغرامة 20 ألف جنيه ولذلك للاعتداء على الحكم بالضرب.

وتقرر إيقاف حازم ممدوح مدرب النصر 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه.

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وأوقفت لجنة المسابقات حمودة سمير مدير شؤون اللاعبين بنادي النصر لمدة 8 مباريات مع تغريمه 10 آلاف جنيه.

وأعلنت اللجنة إيقاف أبو العنين شحاتة المدير الفني لهلال مطروح لمدة 4 مباريات وتغريمه 2000 جنيه بسبب السلوك الرياضي تجاه الحكم خلال مباراة فريقه ضد الحمام.

كما تم توقيع غرامة مالية على نادي الهلال قدرها 5 آلاف جنيها وذلك لما بدر من نائب رئيس النادي تجاه الحكم.

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