حمد الله: خلعت قميصي بعد التسجيل أمام القوة الجوية لاستعرض عضلاتي

أوضح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة أنه خلع قميصه بعد الهدف القاتل الذي سجله أمام القوة الجوية العراقي ليستعرض عضلاته.

الدولي المغربي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت الضائع ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال حمد الله في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "خلعت قميصي لاستعرض عضلاتي".

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عبد الرزاق حمد الله يمنح الاتحاد السعودي التقدم في اللحظات الأخيرة#دوري_أبطال_آسيا | #الاتحاد_القوة_الجوية pic.twitter.com/v58y0akwiH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2023

وأضاف "المباراة كانت صعبة والفريق العراقي لعب بشكل دفاعي، ولكن الأهم الفوز وبإذن الله نستمر في الانتصارات ونحسم التأهل مبكرا".

وأكمل "لعبنا مباراتين وسجلنا 4 أهداف، ولم نستقبل اي هدف، وفريقنا الأفضل في المجموعة، وبإذن الله يكون الأفضل في آسيا".

هدف حمد الله منح فريقه النقاط الثلاث وصدارة المجموعة الثالثة بـ6 نقاط متفوقًا بنقطتين عن سباهان الإيراني والقوة الجوية في المركزين الثاني والثالث.

وتابع "مركزي المفضل في الملعب؟ أنا رهن إشارة المدرب نونو سانتو في أي مركز يطلب مني اللعب فيه، وسأقدم كل ما لدي لخدمة الفريق".

وحصل حمد الله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

المباراة شهدت غياب كريم بنزيمة عن صفوف الاتحاد، بينما بدأ عبد الرزاق حمد الله ورومارينو وفيليبي جوتا في خط الهجوم.

وجاء هدف الاتحاد في الدقيقة 93 عن طريق عبد الرزاق حمد الله مستغلا عرضية من نجولو كانتي ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

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وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة ضد صد القوة الجوية في العراق يوم 6 نوفمبر.