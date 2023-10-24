بيراميدز يتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيان رسمي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز تضامنه مع الشعب الفلسطيني بسبب ما يمر به في غزة من عدوان، وذلك في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بيراميدز في بيانه عن اتخاذه خطوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعدة طرق.

وجاء بيان بيراميدز كالآتي:

أخبار متعلقة:
ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة فتح الله يكشف سر استبدال كريم حافظ.. والرد على موقف بيراميدز من دعم فلسطين رسالة قوية جديدة من كوكا بشأن فلسطين بعد الفوز التاريخي في الدوري التركي

"يعرب نادي بيراميدز وكافة العاملين به عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوقات الصعبة التي يمرون بها والظروف غير الإنسانية السيئة التي تحيط بهم من كل الجوانب تحت وطأة الاحتلال".

"ويؤكد النادي رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار".

"ويعلن نبيراميدز إطلاق عدة مبادرات داخلية من أجل دعم أهلنا بغزة ومساعدتهم وذلك بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري وبنك العطاء المصري وبنك الكساء المصري".

فلسطين بيراميدز
نرشح لكم
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم فتح الله: هدفنا الفوز بالألقاب.. ولن نكرر أخطاء المواسم السابقة المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" مهند لاشين: هذا ما يجب فعله للفوز بلقب الدوري.. وتعليمات باتشيكو منحتنا الانتصار انتهت الدوري المصري - إنبي (2) (1) الزمالك.. هزيمة أولى للأبيض
أخر الأخبار
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) كريستال بالاس.. فيكاريو يتألق 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس ساعة | الكرة الأوروبية
للحفاظ على المستقبل.. الإسماعيلي يجدد عقدي العسقلاني والساعي 5 مواسم ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الهلال (2)-(1) أهلي جدة.. سان ماكسيمان يشعل المباراة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك