بيراميدز يتضامن مع الشعب الفلسطيني في بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز تضامنه مع الشعب الفلسطيني بسبب ما يمر به في غزة من عدوان، وذلك في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بيراميدز في بيانه عن اتخاذه خطوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعدة طرق.

وجاء بيان بيراميدز كالآتي:

"يعرب نادي بيراميدز وكافة العاملين به عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوقات الصعبة التي يمرون بها والظروف غير الإنسانية السيئة التي تحيط بهم من كل الجوانب تحت وطأة الاحتلال".

"ويؤكد النادي رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار".

"ويعلن نبيراميدز إطلاق عدة مبادرات داخلية من أجل دعم أهلنا بغزة ومساعدتهم وذلك بالتعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري وبنك العطاء المصري وبنك الكساء المصري".