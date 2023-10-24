توخيل: لم نعاقب مزراوي بالتدرب منفردا.. ويمكنه اللعب ضد جالاتا سراي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن مونيخ ضد شالكة

نفى توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ التقارير التي أشارت إلى تدرب نصير مزراوي لاعب الفريق بشكل منفرد في الأيام السابقة كنوع من العقاب بعد خروج لدعم الشعب الفلسطيني بشكل صريح.

نصير مزراوي

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا: "نصير مزراوي لم يتدرب منفردا في الأيام السابقة كنوع من العقاب، لكنه عاد من منتخب المغرب مصابا وحاولنا تسريع عملية تعافيه قدر الإمكان".

وأضاف "مزراوي شارك في المران الجماعي بشكل طبيعي قبل مباراة جالاتاسراي وإذا لم يتعرض لأي إصابة فيمكنه اللعب".

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ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا رسميا قبل أيام بعد المحادثات التي جرت بينه وبين لاعبه المغربي نصير مزراوي على إثر دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وأكد بايرن استمرار مزراوي ضمن قائمة الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة للإصابة.

وشدد بايرن مجددا على دعمه لدولة الاحتلال بعد أيام من دعمه لها في بيان آخر.

وجاء بيان بايرن ميونيخ وفقا للمكتوب عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة مع نصير مزراوي الأسبوع الجاري.

جاءت تلك المحادثة عقب المنشورات التي نشرها مزراوي عبر موقع "إنستجرام" فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل والتي وقعت قبل أسبوعين تقريبا مما أدى لحدوث غضب وانتقادات.

وقال جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وتابع "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل، علاوة على ذلك أكد نصير مزراوي إدانته لكل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

يعارض بايرن ميونيخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسة في ألمانيا.

يقف نادي بايرن ميونيخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.

يؤمن بايرن ميونيخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات، وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونيخ لكنه سيغيب عن الملاعب لتعرضه لإصابة.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا نصير مزراوي
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