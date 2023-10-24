منتخب الشباب يختبر 50 لاعبا جديدا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر الأولمبي

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة اللاعبين الذي يدخلون المعسكر المفتوح في الفترة من 25 حتي 27 أكتوبر الجاري.

وتضم القائمة 50 لاعبا ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر، حسب بيان اتحاد الكرة.

وشهد المعسكر الأول لمنتخب الشباب الذي أقيم بالاسماعيلية مؤخرا انضمام 34 لاعبا.

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وبذلك أصبح اجمالي اللاعبين الذين تم استدعائهم حتي الآن 84 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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ويحسم الجهاز الفني لمنتخب الشباب عقب المعسكر المفتوح قائمة اللاعبين النهائية لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب عن غياب منتخب مصر للشباب عن مواجهات الجولة الأولى.

المنتخب الذي يقوده وائل رياض سيلعب البطولة ضد منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

نظرا لوجود 5 منتخبات فإن كل جولة ستشهد راحة لأحد المنتخبات.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة ليبيا ضد المغرب، والجزائر ضد تونس.

ويلعب منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

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