دوري NBA - لمحاولة الفوز باللقب الثاني.. يانيس يجدد تعاقده مع ميلوكي باكس

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

يانيس أنتيتوكنمبو - ميلوكي باكس

أعلن اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم فريق ميلوكي باكس تمديد تعاقده لمدة 3 مواسم إضافية.

ويعد يانيس أحد نجوم دوري الرابطة الأمريكية للمحترفين لكرة السلة NBA وبذلك سيستمر مع فريقه حتى عام 2028.

ووقع يانيس على العقد الجديد مع ميلوكي مقابل 186 مليون دولار في 3 مواسم فقط تبدأ من الموسم المقبل 2024-2025.

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واختار فريق ميلوكي باكس اللاعب اليوناني يانيس ضمن صفوفه في عام 2013 ضمن عملية اختيار اللاعبين الجدد قبل انطلاق كل موسم.

ومنذ تلك اللحظة ويقدم يانيس مستوى مميز للغاية في NBA وحقق لقب أفضل لاعب في الدوري MVP مرتين.

كذلك شارك في مباراة كل النجوم 7 مرات، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري مرة واحدة في عام 2021.

استمرار يانيس مع ميلوكي باكس يأتي بعدما نجح الفريق في ضم النجم داميان ليلارد قبل عدة أسابيع في إحدى الصفقات المدوية في عالم NBA.

وبوجود الثنائي يانيس وداميان ليلارد معا يصبح ميلوكي باكس أحد المرشحين بقوة للفوز بلقب الدوري في الموسم الجديد.

وينطلق دوري NBA في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء بمواجهة دينفر ناجيتس حامل اللقب ضد لوس أنجلوس ليكرز.

NBA يانيس ميلوكي باكس
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