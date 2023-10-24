مواعيد مباريات اليوم - الأهلي في الدوري الإفريقي وأبطال أوروبا.. وعودة NBA

تنطلق اليوم مباريات العودة لدور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي تقام في نسختها الأولى هذا الموسم.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب دور الـ8، وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر عدة قنوات منها أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن، وبي إن سبورتس، وكذلك أبو ظبي الرياضية بتعليق عامر عبد الله.

وفي الدور ذاته يلعب صنداونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1، وأبو ظبي الرياضية في تمام الثامنة مساء.

وكذلك تنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد سبورتنج براجا وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1 في تمام العاشرة مساء.

في التوقيت ذاته يلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 2.

كما تستكمل اليوم مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأخيرا وفي الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء ينطلق الموسم الجديد من دوري الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة NBA.

وتكون أول مباراة في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل وتجمع بين دينفر ناجيتس حامل اللقب ولوس أنجلوس ليكرز.

بينما تقام المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي لدوري NBA في تمام الخامسة صباحا بين جولدن ستيت واريورز وفينيكس صنز.

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