هشام نصر: فتوح يستحق رقما كبيرا ولكن.. وهل يتساوى ميسي مع من يجاوره؟

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

هشام نصر

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن منافسته مع هاني العتال خلال انتخابات الزمالك الأخيرة، وملف تجديد أحمد فتوح ظهير الفريق وسلم الرواتب.

وقال نصر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "العلاقة طيبة فهو صديقي. حين كنت في النادي قيل لي لا تدخل هذا الجانب من الحديقة لأن هاني العتال يجري ندوته فاستغربت من ذلك الكلام، ودخلت وصافحته وسرنا معا، وكنا نتمنى التوفيق لبعضنا البعض".

وأضاف "العتال سيتواجد ويساعد مجلس الإدارة الحالي، وأكرر دعوتي له على الغداء مرة أخرى".

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وعن ترشحه على منصب النائب قال: "لدينا أخلاقيات في كرة اليد، حسين لبيب كان قائدي في الفريق وبالتالي اتفقنا إذا كان سيترشح رئيسا سأترشح بعده في منصب النائب".

وعن الحكم بإلغاء إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد وجه هشام نصر رسالة لرئيسه حسن مصطفى قائلا: "أنا زعلان منك".

وعن حل الخلاف بينهما قال: "جلسنا من قبل وكلانا يريد إنهاء المسألة، ولكنه للأسف محاط بأشخاص لا يريدون ذلك. هذا لا يمنع كونه قامة كبيرة في الرياضة المصرية".

وعن مستقبل النادي قال هشام نصر: "الزمالك غني برجاله ولكنهم كانوا مستبعدين. لماذا لا يأتي الرعاة للزمالك؟ الكل يعرف أنه اسم كبير، ولكن الرعاة كانوا ينفرون لأسباب معروفة. سنعيد الصورة الذهنية الصحيحة عن النادي مرة أخرى".

وعن تجديد العقود وعلى رأسها عقد الظهير الأيسر أحمد فتوح قال: "فتوح يستحق رقما كبيرا ولكن يجب ألا يكون زائدا عن اللازم، وأختلف مع فكرة ميزان العدالة في رواتب اللاعبين".

وأوضح "هل ليونيل ميسي مثل اللاعب الذي يجاوره؟ هل يتقاضى رونالدو في السعودية ما يتقاضاه الظهيران والحارس؟ بالتأكيد لا. المفترض ألا يعرف أي لاعب عقد الآخر، والكل يرتبط فقط بما وقع عليه".

وتابع" القيمة السوقية للاعبين تختلف ولا يستقيم أن نطالب بالاحتراف ثم نقول إن غرفة الملابس ستغضب من ذلك. إذا كان لديك نظاما إداريا سليما لن يتكلم أحد".

وعن العلاقة مع الأهلي قال: "نريد جعلها تنافسا رياضيا وليست شجارا أو صراعا. هذا ما تعنيه الروح الرياضية".

وعن إمكانية الصراع بين الناديين على لاعبي بعضهما البعض قال: "الطريق الأسلم هو الخط المستقيم. مسألة إمام عاشور في رأيي كانت خطأ إدارة الزمالك منذ البداية. اللاعب لم يتم تجديد عقده ولم يكمله أصلا، ولا يجب بيع أي لاعب إلا إن كنت أملك بدائله، في تلك الحالة فقط سأستفيد منه ماديا".

واختتم "مجلس الإدارة ساهم بأموال في دعم نادي الزمالك ولن يتم تسجيلها كديون. لم يتنازل ممدوح عباس عن ديون النادي له بعد ولكني أعتقد أنه سينهي هذه المسألة قريبا".

الزمالك الدوري المصري أحمد فتوح هاني العتال هشام نصر
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