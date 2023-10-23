هشام نصر: هذا هو اختياري بين الزمالك واتحاد اليد.. وننتظر عودة الخطيب لتنسيق زيارة الأهلي

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

هشام نصر

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن الحكم بإلغاء إيقافه ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وعن تهنئة النادي الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد.

وقال هشام نصر في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كنت أقول إني الوحيد في القائمة الذي كان لديه انتخابات. المنافسة كانت شريفة أمام هاني العتال وحسمت بفارق 400 صوت تقريبا، وكما قلنا أيا كان من سيفوز الكل سيخدم النادي".

وأضاف "إذا خيرت بين الزمالك والعودة لاتحاد اليد أعتقد أن اختياري سيكون معروفا. الزمالك هو البيت الكبير وهناك أشخاص في مجال كرة اليد لا أحب أن أتعامل معهم مرة أخرى".

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وأوضح "هم أسماء كبيرة ويعرفون أنفسهم، وهؤلاء الذين قلت أنهم شهدوا زورا في حقي وحسابهم عند الله".

وتابع "علاقتي بحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رائعة منذ أن كنت لاعبا. هناك شخص هو استمع له وصدقه واستمر في العقوبة والوعيد رغم أنه يعرف أن الموضوع لم يكن سليما".

وعن الرد على تهنئة الأهلي قال: "سنعيد صورة الزمالك الأصلية التي اعتاد عليها الناس. ننتظر عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج لتنسيق زيارتهم لنا".

وتسلم هشام نصر اليوم الاثنين، منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد نجاحه في انتخابات النادي على حساب هاني العتال المرشح الآخر في الانتخابات.

وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما بـ إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر ومجلسه لمدة عام. الإيقاف الذي انتهى بالفعل في شهر أبريل الماضي.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.

واستند الاتحاد الدولي على قراره بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.

وبناء على ذلك أقر الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل برئاسة هشام نصر والإيقاف لمدة عام.

وقبلت المحكمة الرياضية الدولية طعن هشام نصر وإلغاء قرار الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الدولي مبلغ 10 آلاف فرانك سويسري بجانب 5 آلاف فرانك سويسري أتعاب محاماة.

ونجح هشام نصر في الفوز بمنصب نائب مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضية.

ويتواجد نصر ضمن "القائمة الموحدة" برئاسة حسين لبيب والتي انتصرت بالكامل في الانتخابات.

الزمالك الدوري المصري هشام نصر اتحاد اليد
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