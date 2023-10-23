الكشف عن موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الزمالك الجديد

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن موعد أول اجتماع رسمي للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "غدا الثلاثاء سيتم عقد الجلسة الأولى لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد".

وأضاف "سنكشف عن الحالة المادية لنادي الزمالك للجمهور في الوقت المناسب".

وتسلم مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب إدارة النادي بشكل رسمي قبل قليل وفي حضور مسؤولي مديرية الشباب والرياضة في الجيزة وتم التوقيع على محضر الاستلام الرسمي.

وحضر أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد منذ صباح اليوم الإثنين وعلى رأسهم حسين لبيب.

ورحل بعض الأعضاء بعد عدة ساعات واستمر حتى إتمام عملية التسليم حسام المندوه أمين صندوق النادي.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر بمنصب نائب الرئيس، وحسام المندوه بمنصب أمين الصندوق.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.