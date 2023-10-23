هاتريك ثاني من ميتروفيتش.. فوز كبير لـ الهلال على مومباي في دوري أبطال آسيا

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

حقق الهلال السعودي فوزا كبيرا على مومباي الهندي بستة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

سجل أليكساندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف في المباراة، بينما تكل كل من ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد البريك وعبد الله المالكي الثلاثة أهداف المتبقين.

وسجل ميتروفيتش الهاتريك الثاني له بقميص الهلال بعد الأول ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي.

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الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة السابعة في صدارة المجموعة بينما استمر مومباي بدون نقاط.

تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق ميتروفيتش بعد تمريرة من محمد البريك أمام المرمى ليسجل ميتروفيتش بسهولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون مقابل بينما اتسعت النتيجة بشكل كبير في الشوط الثاني.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 67 برأسية بعد عرضية من محمد البريك.

وفي الدقيقة الـ 75 سجل ملينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث برأسية مستغلا عرضية من سعود عبد الحميد.

وأنهى ميتروفيتش الهاتريك بهدف رابع رائع في الدقيقة الـ 80 بمقصيه رائعة.

وبعد دقيقتين أضاف محمد البريك الهدف الخامس للهلال بتسديدة أرضية بعد تمريرة من ميتروفيتش.

وأنهى عبد الله المالكي سداسية الهلال بتسديدةى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 95.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة في دوري الأبطال ضد مومباي في الهند يوم 6 نوفمبر المقبل.

الهلال دوري أبطال آسيا أليكساندر ميتروفيتش مومباي
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