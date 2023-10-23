خبر في الجول - مجلس حسين لبيب يتسلم قيادة نادي الزمالك بشكل رسمي

انتهت منذ قليل عملية تسليم إدارة نادي الزمالك إلى المجلس الجديد المنتخب للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وفي حضور مراسل FilGoal.com في مقر نادي الزمالك تسلم مجلس حسين لبيب قيادة نادي الزمالك بشكل رسمي.

وذلك في حضور مسؤولي مديرية الشباب والرياضة في الجيزة وأعضاء اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة شؤون النادي برئاسة عماد البناني.

وحضر أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجديد منذ صباح اليوم الإثنين وعلى رأسهم حسين لبيب.

ورحل بعض الأعضاء بعد عدة ساعات واستمر حتى إتمام عملية التسليم حسام المندوه أمين صندوق النادي.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر بمنصب نائب الرئيس، وحسام المندوه بمنصب أمين الصندوق.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.