أرتيتا: هافرتز سيساعد في تحسين أرسنال

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن اللاعب الألماني كاي هافرتز سيساعد في تحسين مستوى فريقه في الموسم الجاري.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا: "كاي هافرتز يتمتع بجودة هائلة وهذا سيساعدنا على أن نكون أفضل وكذلك سيساهم في تحسين التشكيل الأساسي للفريق".

وبسؤاله عن تبديل حارس المرمى باستمرار رد قائلا: "لا أعرف، والأخطاء جزء من كرة القدم، ولا أعتقد أن ديفيد رايا يعاني عندما يتم وضعه تحت الأضواء ويلعب كأساسي".

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وأكمل "رامسديل سيكون أحد لاعبي الفريق أمام إشبيلية".

وأتم تصريحاته "نلعب ضد منافسين جيدين حقا والفوز خارج ملعبنا في بطولات أوروبا أمر صعب، ونشاهد تغيرات في نتائج جميع الفرق الكبرى في أوروبا".

ويحل أرسنال غدا ضيفا على إشبيلية الإسباني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي أرسنال في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف لانس الفرنسي المتصدر برصيد 4 نقاط.

أرسنال دوري أبطال أوروبا أرتيتا
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