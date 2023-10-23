مؤتمر تين هاج - عن جاهزية ريجيلون والمنتظر من هويلوند وراشفورد

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن رحيل بوبي تشارلتون أسطورة النادي، وذلك قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "بوبي أسطورة ليس فقط لمانشستر يونايتد ولكن لكرة القدم ككل".

وأضاف "نحن محترفون وهذا عملنا، ولكننا يجب أن نستغل تلك المشاعر بالشكل الصحيح. لقد شاهدت هدفا من سير بوبي تشارلتون في ويمبلي من مسافة بعيدة وكان هدف ديوجو دالوت (أمام شيفيلد) يشبهه".

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وعن أخبار الفريق قال: "أتمنى عودة المصابين. سيرخيو ريجيلون تدرب طوال الأسبوع، وكذلك اليوم وسنقيم جاهزيته للمباراة".

وعن مواجهة كوبنهاجن قال: "يجب علينا الفوز بكل مباراة، خاصة بعد خسارة أول مباراتين".

أما عن كريستيان إريكسن قال تين هاج: "لقد لعب في كل مباراة ويمكنكم رؤية أهميته. إنه لاعب رائع وهام لقائمتنا. لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين ولهذا لا يبدأ في التشكيل الأساسي أحيانا فهناك منافسة داخلية".

وعن المهاجم راسموس هويلوند قال: "يمكنه اللعب مع أنتوني مارسيال. الثنائي جاهز. هويلوند غاب عن الفترة التحضيرية وأول 4 مباريات ولكن حين أتى وقته منح الفريق الكثير".

واختتم "لقد سجل هدفين رائعين أمام جالاتا سراي وكذلك هدفا أمام بايرن ميونيخ. أعتقد أنه سيسجل المزيد وكذلك ماركوس راشفورد".

وخسر يونايتد أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ 4-3 وجالاتا سراي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ويخوض الجولة الثالثة ضد كوبنهاجن غدا الثلاثاء.

مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا إريك تين هاج
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