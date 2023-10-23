مؤتمر أنشيلوتي: لا نفكر في تدوير اللاعبين.. وهذا هو الفارق بين التحكيم الإسباني والأوروبي

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

شرح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاختلاف بين التحكيم في إسبانيا وفي البطولات القارية الأوروبية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة براجا ستكون فرصة جيدة لنقترب من دور الـ 16، هم يقدمون كرة قدم جيدة ويحبون الاستحواذ والهجوم ويجب أن ندافع بشكل جيد لأن ذلك سيكون مفتاح الفوز ومنه نحصل على الأفضلية عن طريق الفرديات التي نمتلكها".

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وتابع "سبب تفوق ريال مدريد في أوروبأ؟ لا أعرف ولكنها بطولة مهمة جدا للنادي لأنها أكثر بطولة نحبها وهي بطولة خاصة بالنسبة للنادي ولي وللجماهير".

وشدد "في بعض الأحيان نتعرض للأذى بسبب الحكام، ولكن كما تعرفون لا أملك حرية التعبير للحديث عنهم وإذا قلت ما أفكر فيه سيتم إيقافي وأنا أريد أن أعمل وأستمتع بالمباريات لأن هذا ما يجعلني سعيدا".

وأضاف "الفارق بين التحكيم الإسباني وباقي أوروبا؟ هناك الكثير من العوامل لتحليل تلك الإجابة، الحكم الإسباني يعيش في إسبانيا ولكن الحكم الإنجليزي مثل من سيحكم غدا مباراتنا ضد براجا سيعود يوم الأربعاء إلا بلاده وما سيقال في البرتغال لن يهم بالنسبة له ولذلك أرى أن التحكيم في أوروبا يكون له ضغوطات مختلفة".

وواصل "الثقة مهمة لكي لا تدخل المباريات وأنت تشعر بالخوف ولكن عليك أن تحترم خصمك".

وأردف "لم أفكر في الكلاسيكو حتى الآن، اللاعبين يتعافون جسديا وعقولهم تفكر في مباراة الغد لأنها ستكون مباراة مهمة للسير في درب التأهل للدور الثاني".

وأتم "لا أفكر في التدوير ولكن هذا لا يعني إننا سنلعب بنفس تشكيل المباراة السابقة لأننا يجب أن ننظر إلى الإصابات والإرهاق وعودة ناتشو، يكون هناك وثت للحديث عن الكلاسيكو".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول مباراتين بالمجموعات على نابولي ويونيون برلين.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا سبورتنج براجا كارلو أنشيلوتي
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