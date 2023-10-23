رغم الفرص المهدرة.. هدف قاتل من حمد الله يقود الاتحاد للفوز على القوة الجوية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

حمد الله يحتفل بهدف اتحاد جدة أمام الهلال

فاز اتحاد جدة على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل على ملعب الملك عبد الله في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد القوة الجوية عند أربع نقاط.

المباراة شهدت غياب كريم بنزيمة عن صفوف الاتحاد، بينما بدأ عبد الرزاق حمد الله ورومارينو وفيليبي جوتا في خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - ركلة جزاء ضائعة.. مكادي يعرقل غزل المحلة ويحرمه من الصدارة بعد البداية الكارثية.. أياكس يعلن إقالة مدربه مروان عطية: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. وسيمبا فريق قوي وسيصعب الإياب ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة

كاد رومارينيو أن يتقدم للاتحاد في الدقيقة السابعة برأسية ولكن كرته ارتدت من القائم الأيمن.

وسجل صالح الجمعان هدف التقدم في الدقيقة العاشرة ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

وأهدر رومارينو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى.

وتألق حارس القوة الجوية وتصدى لكرة خطيرة من الجمعان بعد عرضية رائعة من جوتا.

وفي الشوط الثاني استمر الهجوم السعودي وكاد رومارينو أن يفتتح التسجيل بركلة حرة رائعة ولكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة الـ 82.

وأهدر كامارا فرصة تسجيل الأول من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 88.

وجاء هدف الاتحاد أخيرا في الدقيقة الـ 93 عن طريق عبد الرزاق حمد الله مستغلا عرضية من نجولو كانتي ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة ضد صد القوة الجوية في العراق يوم 6 نوفمبر.

الاتحاد دوري أبطال آسيا القوة الجوية
نرشح لكم
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 مدرب ميسي السابق: رونالدو مازال الأفضل في العالم بثنائية رونالدو - النصر يحبط ريمونتادا الدحيل في مباراة الأهداف السبعة انتهت في أبطال آسيا - النصر (4) - (3) الدحيل.. فوز تاريخي تشكيل النصر - رونالدو ومانى يقودان الهجوم أمام الدحيل.. وغياب بروزوفيتش هاتريك ثاني من ميتروفيتش.. فوز كبير لـ الهلال على مومباي في دوري أبطال آسيا انتهت دوري أبطال آسيا - الاتحاد (1)-(0) القوة الجوية رسالة مؤثرة من نيمار بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
الكويت تستضيف مواجهة فلسطين ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 دقيقة | الوطن العربي
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني ب - لا علامة كاملة.. نتائج الجولة الثالثة قبل التوقف 59 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف صاعق وآخر فادح.. الهلال يسقط أهلي جدة ويواصل الابتعاد بالصدارة ساعة | السعودية
البلعوطي: أمام الزمالك تركيزك يكون 200%.. ولم أتوقع سرعة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس ساعة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك