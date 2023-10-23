رغم الفرص المهدرة.. هدف قاتل من حمد الله يقود الاتحاد للفوز على القوة الجوية

فاز اتحاد جدة على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل على ملعب الملك عبد الله في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد القوة الجوية عند أربع نقاط.

المباراة شهدت غياب كريم بنزيمة عن صفوف الاتحاد، بينما بدأ عبد الرزاق حمد الله ورومارينو وفيليبي جوتا في خط الهجوم.

كاد رومارينيو أن يتقدم للاتحاد في الدقيقة السابعة برأسية ولكن كرته ارتدت من القائم الأيمن.

وسجل صالح الجمعان هدف التقدم في الدقيقة العاشرة ولكنه لم يحتسب لوجود وضعية تسلل.

وأهدر رومارينو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى.

وتألق حارس القوة الجوية وتصدى لكرة خطيرة من الجمعان بعد عرضية رائعة من جوتا.

وفي الشوط الثاني استمر الهجوم السعودي وكاد رومارينو أن يفتتح التسجيل بركلة حرة رائعة ولكن كرته ارتدت من العارضة في الدقيقة الـ 82.

وأهدر كامارا فرصة تسجيل الأول من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 88.

وجاء هدف الاتحاد أخيرا في الدقيقة الـ 93 عن طريق عبد الرزاق حمد الله مستغلا عرضية من نجولو كانتي ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

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عبد الرزاق حمد الله يمنح الاتحاد السعودي التقدم في اللحظات الأخيرة#دوري_أبطال_آسيا | #الاتحاد_القوة_الجوية pic.twitter.com/v58y0akwiH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2023

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة ضد صد القوة الجوية في العراق يوم 6 نوفمبر.