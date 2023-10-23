دوري المحترفين - ركلة جزاء ضائعة.. مكادي يعرقل غزل المحلة ويحرمه من الصدارة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

غزل المحلة

تعادل مكادي مع مضيفه غزل المحلة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المحترفين "القسم الثاني أ".

التعادل أبعد غزل المحلة عن صدارة ترتيب دوري المحترفين، ليفسح المجال أمام بتروجت الذي فاز على مصر للمقاصة 2-1.

الهدف الأول أتى للمحلة في الدقيقة 30 برأسية من أحمد طارق.

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وسريعا أدرك مكادي التعادل في الدقيقة 37 بلمسة متقنة من محمود السيد بعد عرضية وصلته داخل المنطقة.

وتحصل غزل المحلة على ركلة جزاء بعد لمسة يد نتجت عن عرضية عبده يحيى في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 62 تقدم خالد الإخميمي لتسديد الركلة، ولكن محمد مصطفى حارس مرمى مكادي نجح في التصدي لها على اليمين.

بذلك يستمر غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن بتروجت المتصدر.

فيما تقدم مكادي إلى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

غزل المحلة دوري المحترفين مكادي
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