بعد البداية الكارثية.. أياكس يعلن إقالة مدربه

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

ماوريسيو ستين مدرب أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إقالة مدربه ماوريس ستاين بسبب سوء النتائج.

وتولى ستاين تدريب أياكس في بداية الموسم الحالي ووقع عقد حتى 2026.

وأشار أياكس إلى ان مساعد ستاين سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

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مادورو هو لاعب سابق لأياكس لعب بصوف الفريق خلال الفترة ما بين 204 وحتى 2008.

وقاد ستاين أياكس في 11 مباراة منذ بداية الموسم وخلالهم حقق الفريق الفوز في مباراتين وخسر 5 وتعادل 4 مباريات.

البداية هي كارثية لأياكس الذي يحتل حاليا المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 5 نقاط بعد 9 جولات.

وفي الدوري الأوروبي تعادل أياكس في أول مباراتين بالمجموعة ويحتل المركز الثالث برصيد نقطتين مناصفة مع أولمبيك مارسيليا.

أياكس ماوريس ستاين
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