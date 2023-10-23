بعد البداية الكارثية.. أياكس يعلن إقالة مدربه
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إقالة مدربه ماوريس ستاين بسبب سوء النتائج.
وتولى ستاين تدريب أياكس في بداية الموسم الحالي ووقع عقد حتى 2026.
وأشار أياكس إلى ان مساعد ستاين سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.
مادورو هو لاعب سابق لأياكس لعب بصوف الفريق خلال الفترة ما بين 204 وحتى 2008.
وقاد ستاين أياكس في 11 مباراة منذ بداية الموسم وخلالهم حقق الفريق الفوز في مباراتين وخسر 5 وتعادل 4 مباريات.
البداية هي كارثية لأياكس الذي يحتل حاليا المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 5 نقاط بعد 9 جولات.
وفي الدوري الأوروبي تعادل أياكس في أول مباراتين بالمجموعة ويحتل المركز الثالث برصيد نقطتين مناصفة مع أولمبيك مارسيليا.
نرشح لكم
رافضا الاستسلام.. توتنام يتمسك بالصدارة بالفوز ضد كريستال بالاس بثنائية بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(1) كريستال بالاس.. الديوك تحافظ على الصدارة مؤتمر جوارديولا - المقارنة بين برشلونة والأرجنتين؟ لنصدق ميسي.. والكحول يفعل أشياء سيئة بالبشر تشكيل توتنام - سون وماديسون أساسيان ضد كريستال بالاس مؤتمر أرتيتا عن إصابتي جيسوس وبارتي.. واللعب أثناء أعياد الميلاد مؤتمر أنشيلوتي: بيلنجهام سيشارك في الكلاسيكو.. وأحب شباب برشلونة كلوب: صلاح كأنه يبلغ من العمر 20 عاما.. سنقدره أكثر بعد الاعتزال لأننا رأينا لاعبا مميزا