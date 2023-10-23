ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 19:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي بالستينو التشيلي تقديم محاضرة للاعبيه حول تاريخ دولة فلسطين.
وأشار النادي إلى أن المحاضرة قد اشتملت أيضا على توعية لاعبيه عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.
Esta mañana nuestro primer equipo recibió una charla sobre la historia del pueblo palestino y la crisis humanitaria que vive actualmente la población de la Franja de Gaza. Llevamos esta camiseta con orgullo y gran responsabilidad, por eso hablamos del dolor de #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/Cx5MZtgbLx— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) October 23, 2023
نادي بالستينو هو ناد تم إنشائه عن طريق بعض المهاجرين الفلسطينيين في تشيلي.
ويتميز شعار النادي وزيه بأعلام دولة فلسطين.
ويعاني قطاع غزة حاليا من قصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويحتل بالستينو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 42 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.