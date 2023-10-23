ليعلم العالم عن القضية.. بالستينو التشيلي يحاضر لاعبيه حول تاريخ فلسطين ومعاناة غزة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

فريق بالستينو

أعلن نادي بالستينو التشيلي تقديم محاضرة للاعبيه حول تاريخ دولة فلسطين.

وأشار النادي إلى أن المحاضرة قد اشتملت أيضا على توعية لاعبيه عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

نادي بالستينو هو ناد تم إنشائه عن طريق بعض المهاجرين الفلسطينيين في تشيلي.

ويتميز شعار النادي وزيه بأعلام دولة فلسطين.

ويعاني قطاع غزة حاليا من قصف شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ويحتل بالستينو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التشيلي برصيد 42 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.

فلسطين بالستينو
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