السهرة_الرياضية – بيكهام يحكي عن إصابته بالاكتئاب.. واعتداء فيرجسون عليه في مسلسل Beckham

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

ديفيد بيكهام على كرسي الاعتراف في Beckham

يجلس نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام على كرسي الاعتراف في مسلسل نتفليكس Beckham المكون من 4 حلقات، ليكشف أبرز التفاصيل الشخصية والعملية في حياته.

يأخذنا بيكهام في رحلة إلى أهم المحطات في مسيرته عبر حوارات معه وزوجته فيكتوريا بيكهام وعدد من الشخصيات مثل أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق.

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دافيد بيكهام نتفلكس
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