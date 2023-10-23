السهرة_الرياضية – بيكهام يحكي عن إصابته بالاكتئاب.. واعتداء فيرجسون عليه في مسلسل Beckham
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
يجلس نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام على كرسي الاعتراف في مسلسل نتفليكس Beckham المكون من 4 حلقات، ليكشف أبرز التفاصيل الشخصية والعملية في حياته.
يأخذنا بيكهام في رحلة إلى أهم المحطات في مسيرته عبر حوارات معه وزوجته فيكتوريا بيكهام وعدد من الشخصيات مثل أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق.
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