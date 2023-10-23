استراحة دوري المحترفين - غزل المحلة (1)-(1) مكادي.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد أبو قير للأسمدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الجولة الخامسة من دوري المحترفين بين غزل المحلة ومكادي.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن بتروجت المتصدر بمباراة أكثر.

ويحتل مكادي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

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ق 37 جوووول التعادل بلمسة رائعة من المهاجم محمود السيد بعد عرضية داخل المنطقة

ق30 جوووووول أول لغزل المحلة برأسية عن طريق أحمد طارق

ق 26 إنذار لناصر الفار لاعب مكادي بعد احتكاك مع حارس المحلة

ق 17 حسين الحسيني يسدد ركلة حرة بجوار القائم

ق 13 عبد الله وحيد يسدد لمكادي ولكن الكرة ترتد من الدفاع

بداية المباراة

غزل المحلة مكادي دوري المحترفين
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