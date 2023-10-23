انتهت في دوري المحترفين - غزل المحلة (1)-(1) مكادي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الجولة الخامسة من دوري المحترفين بين غزل المحلة ومكادي.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن بتروجت المتصدر بمباراة أكثر.

ويحتل مكادي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

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ق 62 خالد الإخميمي يهدر ركلة الجزاء.. محمد مصطفى حارس مكادي يتصدى على اليمين

ق 60 ركلة جزااء لغزل المحلة.. عبده يحيى يلعب عرضية والكرة لمسة يد على مدافع مكادي

ق 57 بازوكا يرسل الكرة ويهيئها الجزار برأسية إلى عبده يحيى الذي يلعبها عرضية برأسية أخرى ولكن أحمد خالد يفشل في وضع الكرة بالمرمى الخالي

استراحة

ق 37 جوووول التعادل بلمسة رائعة من المهاجم محمود السيد بعد عرضية داخل المنطقة

ق30 جوووووول أول لغزل المحلة برأسية عن طريق أحمد طارق

ق 26 إنذار لناصر الفار لاعب مكادي بعد احتكاك مع حارس المحلة

ق 17 حسين الحسيني يسدد ركلة حرة بجوار القائم

ق 13 عبد الله وحيد يسدد لمكادي ولكن الكرة ترتد من الدفاع

بداية المباراة