دوري المحترفين - بتروجت يتصدر بالفوز على المقاصة.. وهزيمة طنطا من النصر للتعدين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 17:56

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة من دوري المحترفين المصري.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وحقق بتروجت الفوز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت.

تقدم عبد الرحمن زين لمصر للمقاصة بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل مصطفى سلطان لبتروجت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف أحمد الصعيدي الهدف الثاني وهدف الفوز لبتروجت.

وفاز دكرنس على بترول أسيوط بهدفين دون مقابل.

وسجل معتز إبراهيم هدفي دكرنس في المباراة.

وانتصر النجوم على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

وفاز النصر للتعدين على طنطا بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت إهدار طنطا لركلة جزاء.

وبتلك النتائج تصدر بتروجت جدول الترتيب مؤقتا برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني والذي سيواجه مكادي بعد قليل.

طنطا بتروجت الدرجة الثانية دوري المحترفين
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