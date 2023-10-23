ترك الباب مفتوحا.. هشام نصر يعلق لـ في الجول على إمكانية ترك الزمالك من أجل اتحاد اليد

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 17:38

كتب : أحمد العريان

هشام نصر

لم يحسم هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الجديد، قراره بإمكانية ترك النادي الوعودة إلى اتحاد اليد المصري إذا صدر قرارا بشأن ذلك.

هشام نصر تسلم اليوم الاثنين، منصب نائب رئيس نادي الزمالك بعد نجاحه في انتخابات النادي على حساب هاني العتال المرشح الآخر في الانتخابات.

وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما بـ إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف هشام نصر ومجلسه لمدة عام. الإيقاف الذي انتهى بالفعل في شهر أبريل الماضي.

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وعن ذلك الأمر، قال هشام نصر في تصريحات لـFilGoal.com: "بعد حكم المحكمة الدولية بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافي أنا ومجلس اتحاد اليد السابق، أنا الآن أريد وأحتاج إلى قرار جديد يفيد بعودة مجلسي السابق لإدارة اتحاد اليد".

وأضاف "هذا المجلس كان الأحق والأجدر بإدارة منظومة اليد في مصر وأفضل من حققوا إنجازات لكرة اليد المصرية".

FilGoal.com سأل هشام نصر السؤال بطريقة أكثر وضوحا، لكن ماذا لو صدر القرار بعودة مجلسكم لإدارة اتحاد اليد، هل ستضف حينها ترك نادي الزمالك وإدارة اتحاد اليد؟ فكان رد هشام نصر: "هذا الأمر لم أفكر به حتى الآن. الأهم أولا أن يعود المجلس بأكمله لإدارة اتحاد اليد المصري، لأنهم يستحقون ذلك، ويستحقون أن يكملوا مدتهم".

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.

واستند الاتحاد الدولي على قراره بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.

وبناء على ذلك أقر الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل برئاسة هشام نصر والإيقاف لمدة عام.

وقبلت المحكمة الرياضية الدولية طعن هشام نصر وإلغاء قرار الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الدولي مبلغ 10 آلاف فرانك سويسري بجانب 5 آلاف فرانك سويسري أتعاب محاماة.

ونجح هشام نصر في الفوز بمنصب نائب مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضية.

ويتواجد نصر ضمن "القائمة الموحدة" برئاسة حسين لبيب والتي انتصرت بالكامل في الانتخابات.

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