وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب

كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك مستجدات تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال وكيله عبر إذاعة 9090: "مستجدات تجديد فتوح مع الزمالك لن تكون قبل أسبوع بعد تسلم مجلس الإدارة الجديد مهمته الرسمية في النادي".

وأضاف "كان هناك اتصال قبل الانتخابات بأسبوع مع مجلس الإدارة الحالي، وتم وضع نقاط عريضة وفي انتظار موعد مع بداية الشهر المقبل لإتمام الاتفاق".

وواصل "رغبة أحمد فتوح الأولى هي الاستمرار مع الزمالك، وغير صحيح مغالاة اللاعب بشأن طلباته المادية، كل ما في الأمر أنه يتم جمع قيمة المستحقات المتأخرة مع العقد الجديد مع مقدم التعاقد ويقال أن هذا ما يطلبه فتوح من أجل التعاقد".

وأكد "غير صحيح اشتراط فتوح الحصول على أعلى تعاقد بين اللاعبين، ولم يتم التحدث عن ذلك الأمر من الأساس".

وأوضح "تم التوافق مع المجلس الجديد في وقت سابق على المستحقات القديمة والعقد السنوي ولكن كان هناك اختلاف في منحة التعاقد وسيتم مناقشة الأمر قريبا".

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي قال: "لم يحدث أي تواصل رسمي ولكن هناك بعض الوسطاء وبالنسبة لنا هذا الباب مغلق أمام الجميع حتى 30 ديسمبر ولن يتم فتحه إلا في حال تراجعت رغبة الزمالك".

واستكمل "لم يحدث تواصل مع مجلس إدارة الزمالك السابق بشأن التجديد لذلك لا نعلم هل كان من الممكن رحيل فتوح أو استمراره".

وشدد "بالتأكيد تصريحات رئيس الزمالك السابق ضد فتوح تسببت في جرح غائر للاعب، ولكي أكون صريحا نحن لا نتعامل مع أشخاص ولكن مع الزمالك ولذلك تأثر اللاعب كثيرا".

وأردف "عبد الواحد السيد كان له دورا في تأهيل فتوح مجددا والتركيز مع الفريق بعد تلك التصريحات".

وأفصح "لدينا اتفاق مع مجلس إدارة الزمالك على حسم أمر فتوح خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل".

وأتم "شيكابالا له دور كبير مع فتوح والفريق بالكامل، وكان هناك تواصل بينهما عقب التصريحات التي تسببت في أزمة للاعب".