وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الهلال

كشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك مستجدات تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال وكيله عبر إذاعة 9090: "مستجدات تجديد فتوح مع الزمالك لن تكون قبل أسبوع بعد تسلم مجلس الإدارة الجديد مهمته الرسمية في النادي".

وأضاف "كان هناك اتصال قبل الانتخابات بأسبوع مع مجلس الإدارة الحالي، وتم وضع نقاط عريضة وفي انتظار موعد مع بداية الشهر المقبل لإتمام الاتفاق".

أخبار متعلقة:
حسين لبيب: سنعيد اسم نادي الزمالك كما كان.. وغير مسموح لي بالحديث عن الصفقات لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا اللجنة الأولمبية تعتمد نتائج انتخابات الزمالك

وواصل "رغبة أحمد فتوح الأولى هي الاستمرار مع الزمالك، وغير صحيح مغالاة اللاعب بشأن طلباته المادية، كل ما في الأمر أنه يتم جمع قيمة المستحقات المتأخرة مع العقد الجديد مع مقدم التعاقد ويقال أن هذا ما يطلبه فتوح من أجل التعاقد".

وأكد "غير صحيح اشتراط فتوح الحصول على أعلى تعاقد بين اللاعبين، ولم يتم التحدث عن ذلك الأمر من الأساس".

وأوضح "تم التوافق مع المجلس الجديد في وقت سابق على المستحقات القديمة والعقد السنوي ولكن كان هناك اختلاف في منحة التعاقد وسيتم مناقشة الأمر قريبا".

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي قال: "لم يحدث أي تواصل رسمي ولكن هناك بعض الوسطاء وبالنسبة لنا هذا الباب مغلق أمام الجميع حتى 30 ديسمبر ولن يتم فتحه إلا في حال تراجعت رغبة الزمالك".

واستكمل "لم يحدث تواصل مع مجلس إدارة الزمالك السابق بشأن التجديد لذلك لا نعلم هل كان من الممكن رحيل فتوح أو استمراره".

وشدد "بالتأكيد تصريحات رئيس الزمالك السابق ضد فتوح تسببت في جرح غائر للاعب، ولكي أكون صريحا نحن لا نتعامل مع أشخاص ولكن مع الزمالك ولذلك تأثر اللاعب كثيرا".

وأردف "عبد الواحد السيد كان له دورا في تأهيل فتوح مجددا والتركيز مع الفريق بعد تلك التصريحات".

وأفصح "لدينا اتفاق مع مجلس إدارة الزمالك على حسم أمر فتوح خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل".

وأتم "شيكابالا له دور كبير مع فتوح والفريق بالكامل، وكان هناك تواصل بينهما عقب التصريحات التي تسببت في أزمة للاعب".

الزمالك أحمد فتوح
نرشح لكم
مصدر من الوكرة يكشف لـ في الجول حقيقة استهداف عبد القادر لن يذهب إلى أي مكان.. برايتون يجدد تعاقد ميتوما مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد حنبعل المجبري ضحيتان في الاتفاق السعودي لأجل لينجارد ماينز يقرر إيقاف أنور الغازي لتضامنه مع فلسطين وكيل فيتور روكي يكشف لـ في الجول تفاصيل انتقاله لـ برشلونة في يناير وقيمة الصفقة قد يجتمع شمل العائلة.. تقرير: ريال مدريد أرسل كشافين لمتابعة شقيق بيلينجهام مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد فتح ملف تجديد معلول وتاو
أخر الأخبار
ترك الباب مفتوحا.. هشام نصر يعلق لـ في الجول على إمكانية ترك الزمالك من أجل اتحاد اليد 9 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب 12 دقيقة | ميركاتو
لاعب برشلونة السابق يعتزل كرة القدم 38 دقيقة | الدوري الإسباني
خطوة من سيتي لحل مشكلة العشب الصناعي أمام يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن عن توافر 6 سيارات للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني في مواجهة سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
جمباز - مصطفى وليد يحقق 4 ميداليات في بطولة البحر المتوسط للناشئين ساعة | رياضات أخرى
في ظهور لاعبي مصر.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - المحكمة الرياضية تلغي قرار الاتحاد الدولي بإيقاف هشام نصر 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب