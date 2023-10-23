لاعب برشلونة السابق يعتزل كرة القدم

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

جيريمي ماتيو

أعلن الفرنسي جيريمي ماثيو لاعب برشلونة السابق اعتزال كرة القدم.

ماثيو البالغ من العمر 39 عاما كان يلعب مع فريق لينيس الفرنسي في دوري الدرجة السابعة منذ 2021.

قرر جيريمي ماتيو إنهاء مسيرته بعد لعب أكثر من 600 مباراة مع الأندية.

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فقد لعب مع سوشو 119 مباراة، ومع تولوز 124 مباراة، ومع فالنسيا 177 مباراة، وارتدى قميص برشلونة في 91 مباراة، سبورتنج لشبونة في 106 مباراة.

وحقق المدافع الفرنسي 13 لقبا طوال مسيرته.

وكان ماثيو أحد أعضاء الجيل الذي حقق الخماسية التاريخية مع البلوجرانا في 2015.

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فقد حصد في هذا العام، الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعب ماثيو 5 مباريات دولية مع منتخب فرنسا.

برشلونة جيريمي ماثيو
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