خطوة من سيتي لحل مشكلة العشب الصناعي أمام يانج بويز

اختار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حل تغيير نظام تدريب الفريق تفاديا لمشكلة اللعب على العشب الصناعي التي تنتظره في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يانج بويز السويسري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأوضحت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن ملعب وانكدورف في مدينة بيرن السويسرية سيستضيف تدريب سيتي ليلة الثلاثاء بدلًا من خوض التدريب صباح الثلاثاء في مانشستر.

والهدف هو التعود على العشب الاصطناعي الذي سيلعبون عليه المباراة نظرا لأنهم ليسوا معتادين على اللعب عليه.

وذكر التقرير أن فريق مانشستر سيتي تعود على التدرب في ملعب الأكاديمية قبيل السفر للمباريات الخارجية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد عاني الأمرين في ملعب يانج بويز بسبب اللعب على العشب الاصطناعي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

ويتصدر حامل اللقب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

بفارق 3 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

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