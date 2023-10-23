خطوة من سيتي لحل مشكلة العشب الصناعي أمام يانج بويز

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

اختار بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حل تغيير نظام تدريب الفريق تفاديا لمشكلة اللعب على العشب الصناعي التي تنتظره في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يانج بويز السويسري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأوضحت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن ملعب وانكدورف في مدينة بيرن السويسرية سيستضيف تدريب سيتي ليلة الثلاثاء بدلًا من خوض التدريب صباح الثلاثاء في مانشستر.

أخبار متعلقة:
في ظهور لاعبي مصر.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023 صلاح أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر من رابطة المحترفين مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني بعد نهاية الأزمة.. نصير مزراوي يعود لتدريبات بايرن

والهدف هو التعود على العشب الاصطناعي الذي سيلعبون عليه المباراة نظرا لأنهم ليسوا معتادين على اللعب عليه.

وذكر التقرير أن فريق مانشستر سيتي تعود على التدرب في ملعب الأكاديمية قبيل السفر للمباريات الخارجية في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد عاني الأمرين في ملعب يانج بويز بسبب اللعب على العشب الاصطناعي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

ويتصدر حامل اللقب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

بفارق 3 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

مانشستر سيتي يانج بويز
نرشح لكم
برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي جوارديولا: ظهرنا بمستوى مثالي أمام لايبزج.. ولن أحكم على فريقي من خلال النتائج لويس إنريكي: لا نستحق الخسارة بهذة النتيجة أمام نيوكاسل تشافي: هذا سبب طلب لامين جمال الذهاب إلى دورة المياة أثناء مواجهة بورتو.. وتخلصنا من الأشباح رائعة ألفاريز تقود مانشستر سيتي إلى العلامة الكاملة بثلاثية في لايبزج إصابة ليفاندوفسكي تجلب الفائدة من بديله.. برشلونة ينتصر بصعوبة على بورتو رباعية نيوكاسل تُزيد بداية سان جيرمان مع إنريكي سوءا.. وميلان يتعادل سلبيا مع دورتموند انتهت دوري الأبطال - نيوكاسل (4) (1) باريس.. دورتموند (0) (0) ميلان
أخر الأخبار
ماذا يحتاج الأهلي أمام سيمبا؟ في الجول يكشف حقيقة إلغاء الهدف الخارجي في الدوري الإفريقي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
ترك الباب مفتوحا.. هشام نصر يعلق لـ في الجول على إمكانية ترك الزمالك من أجل اتحاد اليد 34 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب 36 دقيقة | ميركاتو
لاعب برشلونة السابق يعتزل كرة القدم ساعة | الدوري الإسباني
خطوة من سيتي لحل مشكلة العشب الصناعي أمام يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن عن توافر 6 سيارات للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني في مواجهة سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
جمباز - مصطفى وليد يحقق 4 ميداليات في بطولة البحر المتوسط للناشئين 2 ساعة | رياضات أخرى
في ظهور لاعبي مصر.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب