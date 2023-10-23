جمباز - مصطفى وليد يحقق 4 ميداليات في بطولة البحر المتوسط للناشئين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 15:48

كتب : أحمد الخولي

مصطفى وليد - جمباز

أشادت المؤسسة الرياضية العسكرية بإنجازات أبطالها في المحافل الدولية المختلفة وهذه المرة مع مصطفى وليد لاعب الجمباز.

ونجح مصطفى وليد ابن المؤسسة الرياضية العسكرية بسموحة في تحقيق 4 ميداليات دولية متنوعة.

وحصد مصطفى على ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين في بطولة البحر المتوسط للناشئين للجمباز.

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وجاءت الذهبيتان ضمن منافسات جهازي الحلق والمتوازي بينما الميداليتان الفضيتان بجهاز العقلة والفردي العام.

وأقيمت منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين للجمباز في تركيا.

وتدعم المؤسسة الرياضية العسكرية أبطالها من أجل المشاركة مع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب ليصبحوا نجوما من ذهب.

ويدرس مصطفى وليد في المدرسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية بالصف الثاني الثانوي.

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جمباز مصطفى وليد
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