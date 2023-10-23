كرة يد - المحكمة الرياضية تلغي قرار الاتحاد الدولي بإيقاف هشام نصر

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

هشام نصر - رئيس اتحاد كرة اليد المصري

قضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الإثنين بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق لكرة اليد، ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي.

وبذلك تم إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي أقر وقتها بإيقاف هشام نصر ومجلسه لمدة عام.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام بداية من أبريل 2022.

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واستند الاتحاد الدولي على قراره بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي.

وبناء على ذلك أقر الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل برئاسة هشام نصر والإيقاف لمدة عام.

وقبلت المحكمة الرياضية الدولية طعن هشام نصر وإلغاء قرار الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الدولي مبلغ 10 آلاف فرانك سويسري بجانب 5 آلاف فرانك سويسري أتعاب محاماة.

ونجح هشام نصر في الفوز بمنصب نائب مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضية.

ويتواجد نصر ضمن "القائمة الموحدة" برئاسة حسين لبيب والتي انتصرت بالكامل في الانتخابات.

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