استبعاد بروزوفيتش من مواجهة النصر ضد الدحيل

قرر الجهاز الفني لفريق النصر السعودي استبعاد مارسيلو بروزوفيتش من مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

سيلعب النصر أمام الدحيل القطري يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الإسباني ديفيد ماركيز طبيب النصر أوصى البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق يوم الأحد بعدم الاستعجال في زج الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالتدريبات حتى لا تعاوده الإصابة من جديد.

وأوضح التقرير أن ماركيز طلب من الكرواتي الحضور للنادي الصحي يوم الأحد بعد استبعاده من المشاركة في مواجهة فريقه الآسيوية أمام الدحيل.

وتعرض بروزوفيتش لإصابة في مفصل قدمه مع منتخب بلاده خلال المباراة أمام ويلز ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

بعد لقاء الدحيل سيلعب التصر مباراته المقبلة في الدوري ضد الفيحاء يوم 28 أكتوبر المقبل.

بروزوفيتش غاب عن فوز النصر على ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

سجل هدفا النصر كل من أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، بينما سجل جورجيس نكودو هدف ضمك.

هدف رونالدو كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الخلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.

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