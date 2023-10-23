استبعاد بروزوفيتش من مواجهة النصر ضد الدحيل

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - النصر

قرر الجهاز الفني لفريق النصر السعودي استبعاد مارسيلو بروزوفيتش من مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

سيلعب النصر أمام الدحيل القطري يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الإسباني ديفيد ماركيز طبيب النصر أوصى البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق يوم الأحد بعدم الاستعجال في زج الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالتدريبات حتى لا تعاوده الإصابة من جديد.

أخبار متعلقة:
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني ريال مدريد: لا مفاوضات رسمية مع فرق الدوري السعودي لضم مودريتش بعد نهاية الأزمة.. نصير مزراوي يعود لتدريبات بايرن

وأوضح التقرير أن ماركيز طلب من الكرواتي الحضور للنادي الصحي يوم الأحد بعد استبعاده من المشاركة في مواجهة فريقه الآسيوية أمام الدحيل.

وتعرض بروزوفيتش لإصابة في مفصل قدمه مع منتخب بلاده خلال المباراة أمام ويلز ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

بعد لقاء الدحيل سيلعب التصر مباراته المقبلة في الدوري ضد الفيحاء يوم 28 أكتوبر المقبل.

بروزوفيتش غاب عن فوز النصر على ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

سجل هدفا النصر كل من أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو، بينما سجل جورجيس نكودو هدف ضمك.

هدف رونالدو كان هو الهدف رقم 860 خلال مسيرته الكروية مع جميع الفرق والمنتخبات.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 11 في الدوري السعودي بالموسم الحالي ليعزز صدارته لترتيب الهدافين.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة الـ 22 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الخلال صاحب الصدارة بينما توقف ضمك عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد مع ضمك بشكل أساسي وحصوله على بطاقة صفراء.

النصر مارسيلو بروزوفيتش الدحيل
نرشح لكم
ريال مدريد: لا مفاوضات رسمية مع فرق الدوري السعودي لضم مودريتش سانتو يستبعد حمد الله من قائمة اتحاد جدة أمام القوة الجوية الرياضية: الهلال السعودي يعاقب لاعبه البرازيلي شكوك حول مشاركة كيسي وماكسيمان في الكلاسيكو السعودي أمام الهلال بركلة حرة رائعة من رونالدو.. النصر يفوز على فريق طارق حامد منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو محمد شريف يكشف سبب الخسارة من الهلال السعودية تستضيف كأس السوبر التركي 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض
أخر الأخبار
كرة يد - المحكمة الرياضية تلغي قرار الاتحاد الدولي بإيقاف هشام نصر 38 دقيقة | كرة يد
صلاح أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر من رابطة المحترفين 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر الشناوي: مواجهة سيمبا صعبة ولدينا فرصة بدعم الجماهير ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: لدي ثقة في تفادي أخطاء مواجهة الذهاب أمام سيمبا.. وجميع المباريات صعبة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر لاعب سيمبا: جئنا القاهرة للفوز رغم قوة الأهلي.. وتركيزنا ليس مع ضغط الجماهير ساعة | الكرة الإفريقية
استبعاد بروزوفيتش من مواجهة النصر ضد الدحيل ساعة | السعودية
مؤتمر مدرب سيمبا: نحترم الأهلي ونعتقد أنهم كذلك لأننا من أقوى 7 فرق في القارة ساعة | الكرة الإفريقية
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب