مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وقاد فريقه للفوز على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة الثامنة من الدوري.

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وتواجد الدولي المصري في المقدمة رفقة لويس أوبيندا مهاجم لايبزيج.

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سجل مرموش هدفه بطريقة جميلة بعدما راوغ لاعب هوفنهايم وسدد كرة زاحفة في الشباك.

هدف مرموش أمام هوفنهايم هو الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم في 8 مباريات.

وهو هدفه الخامس عموما في جميع المسابقات في 13 مباراة، حيث سجل هدفين في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

وفي الموسم الماضي سجل مرموش ستة أهداف في كل البطولات مع فولفسبورج.

بعد الفوز رفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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