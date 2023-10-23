فتح الله يكشف سر استبدال كريم حافظ.. والرد على موقف بيراميدز من دعم فلسطين

أشاد محمود فتح الله المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز بتحقيق الفوز على مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتغلب بيراميدز على فيوتشر بهدف دون مقابل سجله محمد عبد السلام بالخطأ في مرماه.

وقال فتح الله عبر قناة صدى البلد: "حققنا انتصارا هاما أمام خصم محترم، والفوز مهم معنويا لصعودنا لقمة الدوري، المشكلة التي كانت تواجهنا في المواسم الماضية هي فقدان النقاط في أول عشر جولات وهو ما نسعى لتداركه هذا الموسم".

وكشف "استبدال كريم حافظ بين شوطي المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في الشوط الأول وليس لأي سبب آخر".

وشارك محمد حمدي بدلا من كريم حافظ بين شوطي المباراة بعدما تلقى الأخير بطاقة صفراء في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

أما عن مواجهة المصري فأجاب فتح الله "خلال الشهرين المقبلين لدينا مباريات قوية ومهمة خلال الموسم مثل تلك المباراة والتي تأتي بعد لقاء فيوتشر".

وتابع "أيضا نواجه الزمالك في قبل نهائي كأس مصر وعدد من المواجهات المهمة".

وبسؤاله عن سر غياب أسامة جلال أوضح "لا أريد أن أعطي الأمر أكبر من حجمه، أسامة يتدرب وملتزم ولا توجد أي مشكلة معه، لدينا 30 لاعبا جميعهم بنفس الأهمية، الجميع سيلعب وسيكون له دور بسبب ضغط المباريات وعدد البطولات".

أما عن تساؤل الجماهير حول موقف بيراميدز من دعم فلسطين فقال فتح الله: كل قلوبنا مع أهلنا في فلسطين والشعب المصري بأكمله متأثر وحزين ويدعي لهم ربنا ينصرهم ولا يمكننا فعل أكثر من ذلك وليتنا يمكن أن نفعل ما هو أكثر".

واختتم فتح الله تصريحاته "ربنا ينصر أهل فلسطين على مجرمين الحرب".

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.