بعد نهاية الأزمة.. نصير مزراوي يعود لتدريبات بايرن

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

عاد المغربي نصير مزراوي لتدريبات فريقه الجماعية بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ونهاية الأزمة التي واجهها في ناديه بسبب دعمه لفلسطين.

يوم الخميس غاب مزراوي عن تدريب بايرن ميونيخ انتظارا لقرار النادي بشأن دعمه لفلسطين، ووقتها لم يعلن بايرن الخطوات التي سيتأخذها بشأن الدولي المغربي في ظل دعم النادي للجانب الآخر.

وذكرت جريدة بيلد وقتها أن مزراوي تدرب بشكل فردي بسبب إصابة بسيطة ضربته خلال تواجده مع المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي.

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وشهد المران الجماعي ليوم الاثنين ظهور مزراوي مع الفريق بشكل طبيعي.

وكان بايرن قد أصدر يوم الجمعة بيانا رسميا بعد المحادثات التي جرت بينه وبين لاعبه المغربي نصير مزراوي على إثر دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وأكد بايرن استمرار مزراوي ضمن قائمة الفريق لكنه سيغيب عن المباريات المقبلة للإصابة.

وشدد بايرن مجددا على دعمه لدولة الاحتلال بعد أيام من دعمه لها في بيان آخر.

وجاء بيان بايرن ميونيخ وفقا للمكتوب عبر موقعه الرسمي كالتالي:

أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة مع نصير مزراوي الأسبوع الجاري.

جاءت تلك المحادثة عقب المنشورات التي نشرها مزراوي عبر موقع "إنستجرام" فيما يتعلق بالإرهاب ضد إسرائيل والتي وقعت قبل أسبوعين تقريبا مما أدى لحدوث غضب وانتقادات.

وقال جان كريستيان دريسن المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ: "لقد أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه كشخص محب للسلام يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وتابع "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل، علاوة على ذلك أكد نصير مزراوي إدانته لكل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

يعارض بايرن ميونيخ ونصير مزراوي بشدة نقل صراع الشرق الأوسط إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، إن الكراهية والعنف من أي نوع ليس لهما مكان في الثقافة السياسة في ألمانيا.

يقف نادي بايرن ميونيخ إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل، لا شيء يبرر قتل الأطفال والعائلات.

يؤمن بايرن ميونيخ أن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة خاصة في أصعب اللحظات، وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونيخ لكنه سيغيب عن الملاعب لتعرضه لإصابة.

ولم تتضح قدرة مزراوي على الظهور في مباراة بايرن المقبلة أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

بايرن ميونيخ نصير مزراوي
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