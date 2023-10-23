ريال مدريد: لا مفاوضات رسمية مع فرق الدوري السعودي لضم مودريتش

يرفض نادي ريال مدريد التخلي عن لاعبه المخضرم لوكا مودريتش لأحد فرق الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، حسب تصريحات جوزيه أنخيل المدير التنفيذي لريال مدريد.

وانتشرت العديد من التقارير التي ذكرت أن مودريتش اقترب من اللعب في الدوري السعودي الشتاء المقبل.

وقال أنخيل في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب فرق الدوري السعودي لضم لوكا مودريتش خلال يناير المقبل".

وأضاف عن البالغ من العمر 37 عاما "ليس لدينا نية للتخلي عنه في الوقت الحالي".

وظهر مودريتش مع ريال مدريد في 9 مباريات بالموسم الجاري.

وكان ريال مدريد قد أعلن في يونيو الماضي تمديد عقد الكرواتي لموسم إضافي حتى صيف 2024.

مودريتش يتواجد في صفوف ريال مدريد منذ 2012.

وتوج لوكا بـ23 لقبا مع الميرينجي، أبرزها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب دوري إسباني.

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