"ظلم بيّن وواضح".. الإسماعيلي يتقدم بتظلم رسمي بعد مواجهة فاركو

تقدم نادي الإسماعيلي في بيان رسمي باحتجاج ضد طاقم تحكيم مواجهة فريقه أمام فاركو بقيادة نادر قمر الدولة.

وأشار البيان إلى أن طاقم التحكيم وقع في أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي مما أثر على نتيجة المباراة.

ووجه الإسماعيلي احتجاجه إلى كل من جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري.

وكان الإسماعيلي قد خسر بهدف دون مقابل أمام فاركو بالوقت القاتل من المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"في إطار حرصكم جميعا كمسؤولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري، ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج، فإننا نضع بين أيديكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو والتي أقيمت مساء الأحد 22 أكتوبر 2023 بملعب الإسماعيلية".

"شهدت المباراة تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم نادر قمر الدولة وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة وتمثلت الحالات كالتالي:

- أولا: عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للإسماعيلي خلال الشوط الأول بعد لمسة يد على لاعب فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة، وبشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.

- لم يطرد الحكم اللاعب عبد الله بكري مدافع فاركو نتيجة عرقلة اللاعب ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو محمود ناجي وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه، مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة لعدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاصي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري.

"ونحيطكم بأن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام تثير غضب واستياء جماهير الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والاتحاد المصري نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي وسوف تؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه".

"ويتقدم النادي الإسماعيلي بالتظلم على تلك الوقائع التي تم سردها ومطالبة سيادتكم بالآتي:

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة، وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.

- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات الإسماعيلي في اللقاءات المقبلة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفيديو.

- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة في الدوري".