السهرة الرياضية - السيرة الذاتية للرياضي الوحيد الفائز بـ3 ذهبيات بسباقات الجري لنفس الأولمبياد
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 11:13
كتب : FilGoal
من بين العروض السينمائية المجانية التي تقدمها سينما زاوية، الفيلم الرياضي ZÁTOPEK الذي يرصد قصة إيميل زاتوبيك.
يحكي الفيلم قصة العدّاء ايميل زاتوبيك - الرياضي الوحيد الذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات الجري في نفس الأولمبياد، والذي فعل ذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ١٩٥٢ في هلسنكي بفنلندا.
قصة إرادة لا تقهر وما زالت تلهم آلاف الرياضيين حول العالم حتى يومن هذا. وهو أيضًا عن العلاقة الفريدة بين شخصين - إميل ودانا زاتوبيك - الذين، على الرغم من كل المعوقات، قضوا حياتهما معًا. (لكافة التفاصيل من هنا)
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