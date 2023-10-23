مواعيد مباريات الإثنين 23 أكتوبر 2023.. تريزيجيه في تركيا ودوري أبطال آسيا

يستأنف محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري مشواره مع ناديه طرابزون سبور في الدوري التركي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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المحترفون

يستضيف طرابزون سبور فريق ألانيا سبور ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويقام اللقاء الذي يخوضه محمود تريزيجيه، في تمام الثامنة مساء.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي عندما يستضيف توتنام فريق فولام.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف فالنسيا فريق قادش في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال آسيا

يشهد دور المجموعات من دوري أبطال آسيا خوض ست مباريات من الجولة الثالثة.

ويستضيف اتحاد جدة فريق القوة الجوية العراقي في تمام السابعة مساء.

بينما في نفس التوقيت يستضيف السد القطري فريق الفيصلي الأردني.

وأخيرا يستضيف الهلال السعودي فريق مومباي سيتي الهندي في تمام التاسعة مساء.

وتذاع جميع مباريات البطولة على شبكة قنوات SSC سبورت السعودية.

دوري المحترفين المصري

تقام خمس مباريات من مواجهات دوري المحترفين المصري اليوم الإثنين.

وتقام أربع مباريات في توقيت واحد بتمام الرابعة عصرا، إذ يحل بترول أسيوط ضيفا على دكرنس، بينما يستضيف النجوم فريق لافيينا.

ويحل مصر للمقاصة ضيفا على بتروجت، ويلعب النصر للتعدين أمام طنطا.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين غزل المحلة وفريق مكادي في السادسة والنصف مساء.