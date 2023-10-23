مصدر من الوكرة يكشف لـ في الجول حقيقة استهداف عبد القادر

كشف مصدر من نادي الوكرة القطري حقيقة ما تردد عن إمكانية انتقال أحمد عبد القادر لاعب الأهلي إلى صفوف الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا توجد أي نية في اللحظة الحالية للتعاقد من اللاعب".

ويلعب حمدي فتحي في صفوف الوكرة منذ بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي أيضا.

ويخوض الأهلي حاليا منافسات الدوري الإفريقي في نسخته الأولى على الإطلاق.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل فريق، في ذهاب ربع النهائي.

فيما يلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي على استاد القاهرة.

أما على الصعيد المحلي فقد فاز الأهلي على المصري والإسماعيلي في أول مباراتين خاضهما من الدوري الممتاز حتى الآن.

كما فاز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، لينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز في النهائي.

كما تغلب على سانت جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى دور المجموعات حيث سيلاقي شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.